Депутат ЗакСа Барышников вступил в должность представителя парламента при городском правительстве

Депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Михаил Барышников официально назначен представителем парламента при правительстве Санкт-Петербурга. Об этом 27 июня губернатор Александр Беглов заявил на заседании городского правительства, сообщила пресс-служба администрации города.

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Ранее господин Барышников занимал пост главы бюджетно-финансового комитета ЗакСа. За его перевод на новую должность на заседании парламента, 31 мая, проголосовали 49 депутатов, против — 0.

Новым председателем бюджетно-финансового комитета тогда же выбрали депутата-единоросса Дениса Четырбока.

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