Intelligence Online: Франция обсуждает передачу ВСУ истребителей Mirage 2000

Франция обсуждает возможность передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей Mirage 2000, сообщает издание Intelligence Online (IO). Ранее украинские пилоты прошли тренировки по управлению этими военными самолетами.
Истребители Mirage 2000
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Источники издания отмечают, что представители украинской армии на минувшей неделе совершили рабочую поездку во Францию, чтобы согласовать детали соглашения. В случае, если истребители будут переданы Киеву, ВСУ намеревается использовать их для «нанесения воздушных ударов по наземным объектам». Сейчас обсуждается поставка Украине ряда подержанных самолетов Mirage 2000.
В начале сентября украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговору с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он достиг «важной договоренности» об обучении военнослужащих ВСУ пилотированию Mirage 2000. Обучение украинских летчиков ведется во Франции с марта. Оно началось после февральского визита украинского президента в Европу. Однако две недели назад подготовка пилотов интенсифицировалась. Французские СМИ тогда предположили, что это является шагом на пути к передаче ВСУ Mirage 2000, в которых больше не нуждаются французские летчики, пересаживающиеся на более современные истребители Rafale.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «"Миражи" и реальность».