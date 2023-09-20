«Приватность, поддерживаемая высочайшим уровнем комфорта»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о расположении и инфраструктуре ЖК в Тверском районе, а также о том, какие лоты стали украшением проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «БЭЛ Девелопмент» Фото: Пресс-служба компании «БЭЛ Девелопмент»

В сегменте новостроек премиального класса немало премьер. Но сроки ожидания ключей в некоторых из них растягиваются на несколько лет. Готовых домов высокого класса в исторической части города совсем немного. Один из наиболее интересных проектов, в котором еще есть выбор, — премиальный клубный комплекс «Долгоруковская 25» от компании «БЭЛ Девелопмент».

Он расположен в Тверском районе столицы, рядом с парками и знаковыми местами, где веками селилась творческая элита. Комплекс был признан проектом с лучшей архитектурой по версии International Property Awards. В нем два корпуса — «Музыкальный» и «Художественный», по форме они напоминают ларцы. Такую архитектурную концепцию с элементами неоклассики разработало проектное бюро «Апекс». Архитекторы тщательно изучили историю места и морфологию кварталов дворянской Москвы.

В «Долгоруковской 25» уже реализовано более 80% площадей. Но несколько особых лотов застройщик вывел в продажу после окончания стройки. Они стали истинным украшением проекта. Среди них 230-метровые двухуровневые пентхаусы с возможным обустройством дровяных каминов и эксплуатируемой кровлей.

Ключи от нового жилья можно получить сразу после сделки. Все лоты сдаются с предчистовой отделкой. В распоряжении резидентов — стильные лобби и закрытая территория, а также подземный двухуровневый паркинг с зарядками для электрокаров. Проектом предусмотрено всего 46 квартир, что обеспечивает приватность, поддерживаемую высочайшим уровнем комфорта.