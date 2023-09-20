Две трети россиян поддерживают введение в вузах курса «Основы российской государственности»

Как показал опрос ВЦИОМа, большинство россиян одобряют введение в вузах новой дисциплины, направленной на «формирование у обучающихся системы знаний, навыков, умений и ценностей, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу и развитием чувства гражданственности». Большинство сторонников видят пользу от «Основ российской государственности» в получении студентами дополнительных знаний о стране и ее истории (32% и 24% респондентов соответственно), а также патриотическом воспитании учащихся (17%). Против введения курса высказались 16% респондентов. В основном они считают его «бесполезным предметом» (28% из числа назвавших курс ненужным), пропагандой (17%) или дублированием других предметов (16%). В числе тем, которые должны обсуждаться на курсе, в ответах респондентов с большим отрывом лидирует история (25%). На втором месте — патриотическое воспитание (5%).

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Напомним, в другом недавнем опросе ВЦИОМа россияне также в большинстве (63%) положительно отнеслись к введению в школах «разговоров о важном».