«Финам» запустил внебиржевые торги заблокированными акциями с Мосбиржи

«Финам» предоставил инвесторам доступ к внебиржевым торгам иностранными ценными бумагами на Московской бирже, которые были прекращены после введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД).

Согласно пресс-релизу брокера, на Мосбирже возобновлен доступ к торгам, в частности, акциями и паями American Airlines, Apple, Cisco Systems, Exxon Mobil, FinEx China, FinEx Gold, Netflix, NVIDIA, Pfizer, Tesla и Virgin Galactic. «На первом этапе для совершения сделок будут доступны более 120 инструментов... В дальнейшем список инструментов будет регулярно пополняться»,— уточнили в компании.

Внебиржевые сделки доступны частным инвесторам с единым счетом в «Финаме», при этом в портфеле клиента уже должны быть иностранные ценные бумаги. Для внебиржевой сделки по покупке необходимо иметь статус квалифицированного инвестора. Комиссия брокера рассчитывается и взимается в рублях, не зависит от оборота и составляет 0,8%.

В июне 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. К середине 2023-го активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб. Только по итогам второго квартала они увеличились на 23%. Наиболее активно выросли активы на счетах юрлиц, зарегистрированных во внутренних и внешних офшорах. Эти юрисдикции используются для работы на фондовом рынке и построения бизнеса с оставшимися иностранными партнерами.

Подробности — в материале «Ъ» «Нерезиденты принесли триллион».

Лаура Кеффер