В репертуаре Екатеринбургского театра оперы и балета произошли массовые замены

В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») изменили репертуар с ноября по февраль. Так, с ноября на декабрь переносятся показы опер «Морозко», «Дюймовочка», «Черевички», «Русалка» и балета «Лебединое озеро». На январь-февраль перенесли оперу «Риглолетто», балеты «Пахита», «Конек-Горбунок», вечер одноактных балетов.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как объяснили в пресс-центре театра, отмена и перенос спектаклей связаны с премьерой оперы «Любовный напиток». Ранее предполагалось, что ее покажут в ноябре, но затем перенесли на начало декабря.

Екатеринбургский театр оперы и балета открыл 112-й театральный сезон с новым художественным руководителем Максимом Петровым, сменившим Вячеслава Самодурова. Опера «Любовный напиток» — одна из пяти ожидаемых премьер театра.

Опера «Любовный напиток» была написана в 1831 году Гаэтано Доницетти. Продолжительность в двух действиях — 2 часа 25 минут.

Алена Бормотова

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