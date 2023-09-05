«Урал Опера Балет» попал в сказки

Екатеринбургский театр оперы и балета («Урал Опера Балет») открыл 112-й театральный сезон с новым художественным руководителем Максимом Петровым, сменившим Вячеслава Самодурова. В репертуаре театра ожидается пять премьер, среди которых опера «Дюймовочка» и балет «Сказки Перро» по четырем произведениям писателя: «Кот в сапогах», «Синяя борода», «Мальчик-с-пальчик» и «Красная Шапочка».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета "Урал Опера Балет". Сотрудница театра в костюмерной.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Работа Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета "Урал Опера Балет". Сотрудница театра в костюмерной.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник, 4 сентября, «Урал Опера Балет» представил нового художественного руководителя театра Максима Петрова, который сменил Вячеслава Самодурова, занимавшего эту должность последние 12 лет. «Мне видится правильным продолжать заданный путь: создавать оригинальный репертуар, бережно возвращать канонические названия, поддерживать начинающих хореографов»,— отметил господин Петров.

Максим Петров в 2012 году окончил Академию русского балета имени Агриппины Вагановой (класс профессора Геннадия Селюцкого). В 2012–2023 годах был танцовщиком Мариинского театра. В 2014 году дебютировал в качестве хореографа, его балеты вошли в репертуар Мариинского театра, Балета Атланты, оперных театров Самары и Нижнего Новгорода. В Екатеринбурге поставил балеты «Три тихие пьесы» в спектакле L.A.D. и «Полдень» в проекте «Танц-артель». Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» за балет «Русские тупики II» (2021 год) и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2022).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Петров, художественный руководитель балетной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета (УралОпераБалет) во время пресс-конференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Максим Петров, художественный руководитель балетной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета (УралОпераБалет) во время пресс-конференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Под руководством господина Петрова театр «Урал Опера Балет» представит в новом 112-м сезоне пять оперных и балетных премьер. Так, 29 сентября на сцене будет впервые поставлена опера «Дюймовочка» на музыку Ефрема Подгайца. По заказу театра композитор дописал сцены для детского хора и заменил разговорные фрагменты мелодекламацией. Режиссером-постановщиком «Дюймовочки» стала Надежда Столбова. Опера отличается от привычной сказки Андерсена тем, что главную героиню зовут Аня, и она борется за себя и свое счастье. В финале Аня создает идеальную семью: муж — Принц, Оле-Лукойе — папа, Ласточка — мама.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник театра во время создания декораций к спектаклю «Дюймовочка»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сотрудник театра во время создания декораций к спектаклю «Дюймовочка»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Опера «Любовный напиток» на музыку Гаэтано Доницетти, впервые представленная на сцене театра в 1972 году, вновь войдет в его репертуар 8 декабря. Постановщики относят действие оперы к 1950-м годам, когда казалось, что трудности жизни остались в прошлом. По словам режиссера Елизаветы Корнеевой, героиня Адина воплощает образ эмансипированной женщины, которая способна стать начальником высокого ранга. Она влюбляется в неуклюжего, скромного Неморино, однако боится признаться ему в чувствах, поскольку общество не воспринимает его всерьез. Это составляет конфликт постановки, который разрешается в финале.

Первую балетную премьеру сезона — «Сказки Перро» на музыку Настасьи Хрущевой, Дмитрия Мазурова и Алексея Боловленкова — «Урал Опера Балет» презентует 5 апреля 2024 года. Балет поставлен по четырем сказкам французского писателя и поэта Шарля Перро: «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик», «Красная шапочка» и «Синяя борода». «Сказки Перро» — спектакль о том, что все люди разные и что никакая внешность не лишает человека права радоваться, страдать и любить. Балет «Сказки Перро» войдет в репертуар как продолжение балетов «Конек-горбунок» и «Черевички».

В июне следующего года хореограф Игорь Булыцын представит на сцене «Урал Опера Балет» новую балетную постановку, название которой будет объявлено особо. В репертуар театра также входят миниатюры господина Булыцына и его балет «Танцеметрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция директора Екатеринбургского театра оперы и балета (УралОпераБалет) Андрея Шишкина и художественного руководителя балетной труппы театра Максима Петрова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пресс-конференция директора Екатеринбургского театра оперы и балета (УралОпераБалет) Андрея Шишкина и художественного руководителя балетной труппы театра Максима Петрова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Еще одной премьерой нового сезона станет программа из трех одноактных балетов — «Шопениана» на музыку французского композитора Фредерика Шопена, «Карнавал» на музыку немецкого композитора Роберта Шумана и «Картинки с выставки» на музыку русского композитора Модеста Мусоргского в инструментовке Мориса Равеля. Хореограф Михаил Фокин поставил «Шопениану» в 1907 году, взяв за основу балет 1830-х годов. На сцене театра «Урал Опера Балет» постановка была впервые представлена в 1925 году. Сейчас она становится «второй серией» балета «Сильфида», премьера которого состоялась в июле.

Балет-пантомима «Карнавал», точный хореографический текст которого не сохранился, поставлен танцовщиком и хореографом Мариинского театра Александром Сергеевым по записям Михаила Фокина (1910 год). Кроме того, для нового спектакля возобновлены сценография и костюмы по эскизам художника Льва Бакста 1910 года.

Балет «Картинки с выставки» создан на основе миниатюры «Троица», названной так по количеству исполнителей. Она была поставлена хореографом Анной Щеклеиной на мастерской «Dance-платформа» в 2014 году. В новом балете зритель увидит ансамбль артистов и услышит музыку Мусоргского в инструментовке француза Мориса Равеля.

В гастрольных планах театра «Урал Опера Балет» — программа «Золотая маска», на которой будет показан спектакль L.A.D., и международный фестиваль балета DanceOpen (Санкт-Петербург).

Анастасия Таначева