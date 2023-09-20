Шойгу посмотрел в Тегеране БПЛА и ПВО иранского производства

Министр обороны Сергей Шойгу во время визита в Тегеран посетил выставку аэрокосмических сил корпуса стражей исламской революции Ирана. Министру показали современное оружие иранского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«В ходе показа министр обороны России ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства»,— говорится в сообщении ведомства.

На выставке в Иране также показаны тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты большой и средней дальности. Кроме того, там есть трофейные беспилотники американского производства. По окончании осмотра Сергей Шойгу сделал запись в книге для почетных гостей.

Накануне министр провел переговоры с главой Минобороны Ирана. Министры обсудили сотрудничество двух стран в сфере обороны. После встречи Сергей Шойгу заявил, что российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень.

Анастасия Ларина