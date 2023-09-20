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Коммерсантъ FM
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обновлено 13:45

360tv: взрыв произошел в доме на улице Островитянова в Москве

Взрыв произошел в доме на улице Островитянова на юге Москвы, сообщил 360tv со ссылкой на источник. По данным канала, после взрыва начался пожар, люди на балконе просят о помощи.

Официальной информации о взрыве в этом районе Москвы не поступало. Позднее канал 360tv уточнил, что пожар удалось потушить и что жителям ничто не угрожает.

Сегодня, 20 сентября, утром произошел взрыв в подмосковной Балашихе. Погибли трое жителей дома. Также погибли двое спасателей — из-за повторного обрушения конструкций при разборе завалов. Причиной взрыва, как сообщили службы технадзора, стала утечка газа в одной из квартир.

Анастасия Ларина

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