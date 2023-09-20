Имущество сети «Дядя Денер» перед торгами оценено в 20,8 млн рублей

Активы компании «Дядя Денер», развивавшей в Сибири сеть кафе быстрого питания, оценено 20,8 млн руб., следует из сообщения конкурсного управляющего компании Аркадия Зырянова.

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Так, грузовые автомобили оценены в 1,2 млн руб., торговые павильоны (сего их 58 штук) в 15,3 млн руб., остальное приходится на оборудование и комплектующие.

Процедура конкурсного производства в компании «Дядя Денер» введена арбитражным судом новосибирской области в июне 2023 года. На тот момент в реестр кредиторов было включено 192,7 млн руб. В январе в компании было введено наблюдение по заявлению налоговой инспекции из-за долга около 2 млн руб.

Компания «Дядя Денер» основана в Новосибирске в 2009 году. Заведения сети ранее располагались в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске, а также в Линево и Шерегеше.

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Лолита Белова