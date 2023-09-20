«Россети» обеспечили электроэнергией новый «мини-город» в Воронеже

Для электроснабжения жилого квартала «Ключи» специалисты компании «Россети Центр» построили две кабельные линии электропередачи 6 кВ общей протяженностью 10 км, расширили действующую подстанцию 110 кВ №6, где установили новые линейные ячейки 6 кВ. Общая присоединенная мощность – порядка 5 МВт.

Фото: t.me/rosseti_official/3525

Строящийся жилой массив – это полноценный мини-город из семи многоквартирных комплексов (9-15 этажей). Масштабный проект реализуется на площадке, расположенной на въезде в Воронеж по тамбовской трассе. Планируется также создание необходимой инфраструктуры. В микрорайоне уже работает современная школа на 1,5 тыс. учащихся, будут открыты детский сад и стадион.