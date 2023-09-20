«Встреча "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" — всегда событие»

19 сентября стартовал групповой этап Лиги чемпионов. В первый день было сыграно восемь матчей. Сегодня футбольных болельщиков ждет еще столько же. В том числе на поле сойдутся «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад» и «Интер», «Арсенал» и ПСВ. Шансы команд на победу спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с экспертом «Лиги Ставок» Андреем Хомухой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Сегодня нас ждет совершенно сумасшедшая вывеска в группе А: в Мюнхене «Бавария» встречается с «Манчестер Юнайтед». После финала 1999 года, где «Юнайтед», уступая 0:1, вырвал победу у «Баварии», забив два мяча на последних секундах, встреча этих команд — всегда событие. При этом на старте сезона видим два не самых стабильных клуба, которые вполне могут провалить любую игру. «Бавария» — фаворит, конечно. В «Лиге Ставок» коэффициент на победу немецкого клуба постоянно уменьшается. В именитый английский клуб верят немногие. Но, может быть, «Юнайтед» всех на сегодня удивит, как думаете?

— Думаю, «Бавария» все-таки будет сильнее английского клуба, поэтому предлагаю заключить пари на победу мюнхенской команды. Я думаю, что «Манчестер» сегодня не забьет.

— Если «Бавария» такой безоговорочный фаворит, куда смотреть? Результативность? Там тоже невысокий коэффициент — всего 1,39 на «обе забьют». Куда еще посмотреть в этом матче, чтобы коэффициент был повыше?

— Я бы не рассматривал только один матч, а попробовал сегодня собрать экспресс на событиях Лиги чемпионов, а именно на фаворитов этого турнира. То есть в данном случае я бы рассмотрел «Реал Мадрид», «Баварию», «Арсенал», смотрел бы на победу «Интера» над «Реал Сосьедадом».

— Неужели мы прямо хороним ПСВ в матче с «Арсеналом»? Такая банда хорошая. Понятно, что играют в Англии, понятно, что «Арсенал» не подарок, но я знаю экспертов, которые говорят что ПСВ — приличный клуб, его со счетов сбрасывать не надо. Можно ли такую команду включать в этот экспресс? Или «Арсенал» безупречен?

— Я бы включил, потому что можно подогреть интерес к просмотру матча «Арсенал»—ПСВ. Игра будет интересная, то есть я даже рекомендую ее посмотреть.

— Давайте все-таки вернемся к встрече «Бавария»—«Манчестер Юнайтед». Может быть, поставить, например, на гол Гарри Кейна за 1,75? Кто у нас еще будет забивать? Лерой Зане? Есть даже спецпари на то, что Кейн забьет больше мячей, чем весь «Манчестер Юнайтед». Возможно такое?

— Мне кажется, у Кейна сегодня есть все шансы забить. Он провел большую часть времени в Английском чемпионате, знаком с «Манчестер Юнайтед», поэтому такая вероятность есть. Но тем фанатам, которые верят в «Юнайтед», можно попробовать поставить на пари с коэффициентом 6,5, что Кейн и Маркус Рашфорд забьют в этом матче.

— Да, хорошее спецпари, мне тоже понравилось, коэффициент достаточно высокий. А тот факт, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель будет смотреть игру с трибуны, поскольку у него дисквалификация, станет проблемой для команды?

— Думаю, нет. «Бавария» с тремя очками пройдет во второй раунд Лиги чемпионов.

— Какой матч, кроме «Бавария»—«Манчестер Юнайтед», еще интересен? Мы ни слова не сказали про «Реал Сосьедад»—«Интер». Там у нас, между прочим, армянское противостояние между Арсеном Захаряном и Генрихом Мхитаряном. Или с футбольной точки зрения это не так интересно?

— Я бы посмотрел в сторону «Интера» как раз с точки зрения фаворита и поставил на победу. То есть не стал бы искать спецпари, а просто поставил на победу «Интера» и наслаждался футболом.