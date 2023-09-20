СМИ: В Ростове полиция проводит рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Ростове-на-Дону днем 20 сентября полиция проводит поиск нелегальных мигрантов. Из-за мероприятий перекрыта ул. Оганова, образовалась большая пробка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным 161.RU вечером накануне в районе СНТ на выезде с ул. Оганова произошла драка между армянами и айзербаджанцами. Проверка полиции связана именно с этим событием.

«Сотрудниками полиции во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами проводятся профилактические мероприятия»,— ответили на запросы журналистов в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Ранее сообщалось, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории Арцаха, целью которых является «восстановление конституционного строя» в непризнанной Нагорно-Карабахской армянской республике. В связи с этим в центре Еревана начались митинги, с требованием предпринять меры по стабилизации ситуации в Карабахе.

Анастасия Назарова