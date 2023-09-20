Роспотребнадзор не выявил загрязнений воздуха после пожара в Сочи

Роспотребнадзор после пожара на складе топлива в Сочи проверил воздух на территории ближайшей жилой застройки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, загрязняющих веществ не обнаружено.

«По результатам лабораторных исследований превышение гигиенических нормативов загрязняющих веществ не установлено»,- сообщили в ведомстве.

Рано утром 20 сентября произошло возгорание резервуара, в котором ранее находилось дизельное топливо. Площадь пожара не превысила 100 кв. м. К 08:30 удалось справиться с огнем.

Татьяна Ручкина

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