В Сочи потушили пожар на складе нефтепродуктов

В Сочи потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов на улице Авиационной в районе аэропорта. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

«Пострадавших нет. Аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме. Продолжаем работу, причины происшествия выясняются»,— говорится в сообщении.

Возгорание произошло ранним утром 20 сентября. По информации администрации Сочи, огонь охватил пустой резервуар, в котором ранее находилось дизельное топливо. Площадь пожара не превысила 100 кв. м. В ликвидации горения задействовали 60 человек и 15 единиц спецтехники.

Анастасия Донскова

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