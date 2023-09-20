Свердловские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка в ванне

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) из-за гибели двухлетней девочки в ванне. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 19 сентября в квартире на проспекте Космонавтов (Орджоникидзевский район). Мама купала свою дочь, но решила отлучиться в другую комнату. А когда вернулась, девочка была мертва — она утонула. По данным СМИ, в крови матери был обнаружен алкоголь.

Как сообщили в городской пресс-группе УМВД РФ, погибшая девочка воспитывалась в неполной семье матерью, с биологическим отцом отношения не поддерживались. Как пояснила полицейским мама ребенка, она оставила дочь играть в ванной с открытым сливом, но не предполагала, что ребенок сможет утонуть. Однако, предположительно, девочка смогла закрыть сливное отверстие, из-за чего ванна наполнилась.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, собирают доказательства. Уже осмотрено место происшествия. Сейчас проводятся допросы, необходимые исследования и другие следственные мероприятия.

Полина Хабарова

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