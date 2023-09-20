Путин встретится в Петербурге с главой МИД Китая

В среду, 20 сентября, президент РФ Владимир Путин проведет в Санкт-Петербурге встречу с членом Политбюро ЦК компартии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент примет находящегося с визитом в Российской Федерации Ван И — министра иностранных дел Китая»,— цитирует господина Пескова ТАСС.

Также представитель Кремля отметил, что встреча запланирована в Константиновском дворце в Стрельне.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с 25 по 29 сентября пройдет информационно-ознакомительный тур для 20 представителей туроператоров из Китая.

Кроме этого, сообщалось о планах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина встретиться в Пекине на полях форума «Один пояс — один путь».

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