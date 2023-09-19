Санкт-Петербург посетят туроператоры из Китая

В Санкт-Петербурге с 25 по 29 сентября пройдет информационно-ознакомительный тур для 20 представителей туроператоров из Китая. Их поездка в город на Неве организована туристско-информационным бюро комитета по развитию туризма Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в ходе тура для китайских партнеров проведут презентацию туристского потенциала Петербурга. Ключевым мероприятием станет рабочая встреча, в ходе которой запланировано индивидуальное общение гостей из Китая с представителями городской индустрии.

Культурная программа включит в себя посещение туроператорами из КНР Государственного Эрмитаж, дворцов и парков Царского Села, музея Фаберже, а также нескольких крупнейших отелей Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что гид для туроператоров из Китая разработали за 15 млн рублей.

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