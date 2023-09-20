Умер создатель образа дяди Стёпы художник Герман Мазурин

Заслуженный художник РСФСР, профессор Герман Мазурин умер 19 сентября в возрасте 91 года, сообщила Российская академия художеств. Господин Мазурин был автором образа главного героя произведения Сергея Михалкова «Дядя Стёпа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Мазурин в 2016 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Герман Мазурин в 2016 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«С глубочайшей печалью в Российской академии художеств узнали об уходе из жизни 19 сентября 2023 года Заслуженного художника РСФСР, профессора Германа Алексеевича Мазурина. Скорбим и искренне сочувствуем родным, близким, друзьям и коллегам Германа Алексеевича»,— говорится в письме, подписанном президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели.

Герман Мазурин родился 10 августа 1932 года. На протяжении почти 70 лет сотрудничал с отечественными и зарубежными издательствами. Всего господин Мазурин проиллюстрировал и оформил около 300 книг, среди них «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Тимур и его команда». Иллюстрации из книги «Том Сойер и Гекльберри Финн» находятся в США, в музее Марка Твена, многие рисунки выставлены в Австрии, Германии, Франции и Китае.