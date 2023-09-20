Бюджет Ярославля увеличился на 360 млн рублей

Сегодня депутаты муниципалитета Ярославля приняли изменения в городской бюджет, в рамках которых он увеличился почти на 360 млн руб. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Господин Молчанов отметил, что деньги удалось добавить благодаря налогам на доходы физлиц, продаже муниципальных земельных участков и использованию муниципального имущества. Увеличить бюджет помогли и поступления из вышестоящих бюджетов, а также оптимизация расходов.

Мэр Ярославля сообщил, что 164 млн руб. направят на повышение зарплат бюджетников, 100 млн — на осеннюю уборку «Горзеленхозстрою», 37 млн — на строительство детсада в Дзержинском районе, 14 млн — на пенсии за выслугу лет бывшим чиновникам, по 2 млн — на снос расселенных аварийных домов и благоустройство захоронений на Воинском мемориальном кладбище.

Еще 8 млн потратят на покупку частного детского сада «Совенок» на Зелинского, 2а. Полгода назад детский сад закрыл собственник и теперь его намерена купить мэрия. Здание будет передано находящемуся по соседству муниципальному детскому саду № 243. У этого детского сада сейчас два корпуса, один из них находится в аварийном состоянии.

Алла Чижова