Ульяновский недострой с 30-летней историей разберут до конца года

Демонтаж недостроенного здания на проспекте Врача Сурова в Ульяновске завершится до конца текущего года. Объекту больше 30 лет. Об этом сообщает губернатор Алексей Русских по итогам выезда на территорию и встречи с новым собственником здания.

Фото: Правительство Ульяновской области

«Обсудили планы. Вместо недостроя компания предлагает городу новый жилой дом с комфортной инфраструктурой»,— говорится в сообщении.

В перспективе соответствующее предложение рассмотрит градостроительный совет. Решение будет принято с поправкой на мнение архитекторов.

Всего в Ульяновске на сегодняшний день насчитывается 86 недостроенных объектов. Накануне завершился снос одного из них – легкоатлетического манежа на Аблукова. Одновременно с этим стартовала достройка ряда объектов.

Ранее Алексей Русских пригрозил управляющим компаниям региона отзывом лицензий. Санкции будут применены к УК в случае срыва отопительного сезона.

Георгий Портнов