В Ульяновской области сорвавшим отопительный сезон УК грозит отзыв лицензий

Управляющие компании, которые в текущем отопительном сезоне не подадут жителям Ульяновской области отопление в установленный срок, могут лишиться лицензии. Соответствующие меры поручил принять в случае нарушений губернатор Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона во вторник, 19 сентября. Об этом сообщает областное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Алексей Русских уточнил, что в регионе более 20 управляющих компаний, которые не завершили подготовку домов к отопительному сезону»,— говорится в сообщении.

По поручению главы региона руководитель агентства жилищного и строительного надзора Ульяновской области взял нарушителей на строгий контроль. При необходимости он примет соответствующие меры.

Ранее стало известно о том, что в Ульяновской области отопительный сезон начнется 25 сентября. Тепло в регионе также будет подано в первую очередь в объекты соцсферы.

Георгий Портнов