Липецкая структура Roshen обжалует отказ во взыскании 893 млн рублей с другого юрлица корпорации

Липецкое ООО «Рошен» подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда региона об отказе во взыскании 893 млн рублей с АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» (ЛКФ, также входит в корпорацию Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Жалоба к производству пока не принята.

Ранее арбитражный суд вынес решение об отказе в удовлетворении требований из-за признания договоров займа между двумя структурами Roshen «мнимой сделкой между аффилированными лицами».

С марта 2014 года по январь 2019-го «Рошен» и ЛКФ заключали договоры займа, но заемщик вернул средства лишь частично. В январе 2022 года представители «Рошен» направили ЛКФ претензию с требованием погасить задолженность. Но фабрика средства не вернула, поэтому в ноябре прошлого года ООО «Рошен» обратилось в суд.

Корпорация Roshen приобрела липецкую фабрику в 2001 году и спустя три года построила рядом вторую производственную площадку. ЛКФ выпускала около 60 наименований кондитерских изделий. В 2014 году производство было приостановлено из-за ареста счетов Roshen в России по иску холдинга «Объединенные кондитеры» на 2,4 млрд руб. Затем площадки частично заработали. В 2017 году производство было полностью остановлено. ЛКФ с тех пор безуспешно судится из-за доначисления многомиллионных сумм по налогам, а найти нового инвестора мешает наложенный на участки под фабрикой арест.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «"Рошен" ждет и обесценивается».

Алина Морозова

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