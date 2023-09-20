Нововоронежская АЭС: Владимир Поваров напутствовал хоккейную дружину «Росэнергоатома» перед началом сезона

Накануне старта хоккейного сезона руководство НВ АЭС провело традиционную встречу с «Протоном». Эта команда создана в Нововоронеже в рамках Соглашения между Концерном «Росэнергоатом» и Правительством Воронежской области.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

«Ваша почетная миссия - быть проводниками атомной отрасли в мире большого спорта. Развивайтесь, сражайтесь на льду, радуйте болельщиков бескомпромиссной игрой. Ведь трус не играет в хоккей! И помните, чем больше у «Протона» побед, тем шире возможности для прогресса каждого из вас и коллектива в целом» - напутствовал хоккеистов и тренерский штаб директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Директор НВ АЭС и его заместители в торжественной обстановке вручили каждому спортсмену игровые свитера «Протона» и подарки. Специальные презенты достались и тренерам.

«Атакующий хоккей это не только победы и радость от заброшенных шайб. Знайте, что когда растет ваша результативность - повышается и производительность труда на производстве», - отметил заместитель директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Куратор хоккея в атомграде от Нововоронежской АЭС, заместитель директора по закупкам и материально-техническому обеспечению Вячеслав Шваров прикладывает большие усилия для наполнения конкретным содержанием Соглашения между Концерном «Росэнергоатом» и Правительством Воронежской области. Этим летом ряды «Протона» пополнили два молодых форварда из городов расположения атомных станций России. Максим Борисов - из города Заречный Свердловской области (Белоярская АЭС), Илья Майоров - из Балаково Саратовской области (Балаковская АЭС).

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

Руководитель Нововоронежской федерации хоккея и генеральный директор «Протона» Антон Телешев выразил благодарность атомной станции за поддержку и презентовал руководителям НВ АЭС хоккейные подарки.

«В Нововоронеже созданы отличные условия для развития. Современная ледовая арена «Остальная», новые спортивные сооружения, комфортные бытовые условия для игроков. Спасибо за оказанное доверие. Будем выполнять поставленные перед командой задачи», - сказал недавно назначенный главным тренером «Протона» Филипп Метлюк.