ЗакС принял в третьем чтении проект об увеличении числа мировых судей

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в окончательном чтении законопроект, увеличивающий количество сотрудников в аппарате мировых судей, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Согласно поправкам в городской закон о мировых судьях, на каждом судебном участке появится еще по одному секретарю. Всего штат расширится на 211 человека. В Смольном это решение мотивируют увеличением количества административных протоколов, составленных из-за неуплаты штрафов за парковку.

По словам депутата от «Единой России» Дениса Четырбока, обсуждение роста числа судей с Госдумой длится с четвертого созыва Заксобрания. В настоящий момент в парламенте действуют депутаты седьмого созыва. «В Москве и других регионах число судей увеличивается, а у нас нет. По скромным подсчетам, нам не хватает как минимум 35 мировых судей»,— прокомментировал парламентарий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на предыдущем заседании ЗакСа законопроект о мировых судьях вызвал бурное обсуждение среди депутатов.

Полина Пучкова

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