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Паромная переправа Салехард — Лабытнанги приостановила работу из-за непогоды

В Ямало-Нененецком автономном округе паромы между Салехардом и Лабытнанги временно приостановили работу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Напомним, ранее сообщалось, что в некоторых районах ЯНАО с 19 по 21 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с. По данным МЧС, сильные порывы ветра могут быть в Пуровском, Надымском, Приуральском, Ямальском и Тазовском районах.

По данным Ямало-Ненецкого филиала Обь-Иртышского гидрометцентра, сейчас в Салехарде и Лабытнанги около +10°...+11°, облачно, ожидается небольшой дождь, ветер 10-11 м/c.

Полина Хабарова

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