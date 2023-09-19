В ЯНАО с 19 по 21 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с

В некоторых районах Ямало-Ненецкого автономного округа с 19 по 21 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с. Из-за этого возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, в том числе на паромной переправе. Движение могут полностью прекратить на время непогоды, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным Ямало-Ненецкого филиала Обь-Иртышского гидрометцентра, в среду, 20 сентября, ночная температура воздуха в Салехарде составит +3°, а дневная — +10°. Будет облачно, ожидается небольшой кратковременный дождь.

В четверг, 21 сентября, ночью температура воздуха составит +4°, а днем — +14°. Ожидается небольшой дождь. В пятницу, 22 сентября, ночью будет +2°, а днем — +9°. Также ожидаются осадки.

Полина Хабарова

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