В Татарстане арестовали обвиняемую в избиении 4-месячной дочери

Набережночелнинский городской суд отправил в СИЗО-4 города Мензелинска 26-летнюю жительницу Набережных Челнов, которая обвиняется в нанесении 4-месяной дочери закрытой черепно-мозговой травмы и перелома черепа. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

По ходатайству СУ СКР по Татарстану обвиняемая будет находиться в СИЗО как минимум два месяца — до 18 ноября.

Ее дело расследуют по статье об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего» (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Как писал «Ъ-Казань» со ссылкой на данные следствия, женщина избила свою дочь 15 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Согласно материалам дела, она «со значительной силой» несколько раз ударила младенца ладонью по голове из-за того, что девочка плакала.

В настоящее время ребенок находится в больнице.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"