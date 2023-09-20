Замминистра здравоохранения Самарской области покинул пост

Асланбек Майрамукаев уволен с должности заместителя министра здравоохранения Самарской области. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dcmz.tatarstan.ru Фото: dcmz.tatarstan.ru

Бывший чиновник содержится под стражей до 11 октября текущего года. В августе текущего года Асланбек Майрамукаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Преступление, которое инкриминируется бывшему замглавы регионального Минздрава, касается поставки медицинской техники для областной больницы им. Середавина по нацпроекту «Здравоохранение». По версии следствия, в июле 2021 года одно из должностных лиц учреждения заключило прямые государственные контракты без проведения аукционов с представителями двух коммерческих фирм.

Договоры предусматривали поставку и ввод в эксплуатацию 50 мониторов пациента более чем за 34 млн руб. Однако эта цена в полраза превысила среднюю рыночную стоимость аналогичной техники. В итоге были похищена сумма в размере более 16 млн руб.

Ранее в отношении бывшего замминистра здравоохранения Самарской области было возбуждено новое уголовное дело. Экс-чиновника заподозрили в получении взятки в размере 15 млн руб. По данным следствия, бывший замминистра потребовал от директора компании указанную сумму за заключение договоров на поставку медоборудования на более чем 147 млн руб. Сначала руководитель организации передал экс-чиновнику 8 млн руб. Затем подозреваемый получил оставшиеся 7 млн руб., но уже в рамках «оперативного эксперимента», поясняет следствие.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику добавили дел».

Георгий Портнов