Петербургский парламент одобрил законопроект о Ленинградском ополчении

Депутаты Заксобрания Петербурга в первом чтении приняли законопроект об учреждении Дня Ленинградского народного ополчения. Планируется, что памятную дату будут отмечать 23 сентября, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Документ внесли в ЗакС лидеры всех фракций петербургского парламента. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду!» Марина Шишкина выступила автором проекта.

«Мы редко говорим публично о народном ополчении. Многие из ополченцев числятся пропавшими без вести, потому что просто некому было фиксировать смерти бойцов. В Ленинграде таких было 110 тыс. человек. Отсутствует книга памяти народного ополчения. Мы часто пополняем перечень важных дат спорными и неоднозначными историями, а то, о чем мы говорим сегодня, это безупречно с исторической и человеческой точки зрения»,— прокомментировала принятие законопроекта госпожа Шишкина.

Лидер фракции «СП — ЗП» также напомнила, что в начале блокады штаб Ленинградского народного ополчения находился в Мариинском дворце. В сентябре 1941 года в Ленинграде было около 160 тыс. ополченцев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты ЗакСа в первом чтении также поддержали законопроект о единовременной денежной выплате к юбилейной дате празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Полина Пучкова

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