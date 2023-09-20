В Заксобрании Петербурга поддержали выплаты блокадникам

Депутаты Заксобрания Петербурга в первом чтении поддержали законопроект о единовременной денежной выплате к юбилейной дате празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом 20 сентября сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Общий объем выплат должен составить 1,5 млрд рублей. По 10 тыс. руб. единовременной выплаты получат инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также ленинградцы, родившиеся в период блокады (с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года). Вдовы и вдовцы погибших инвалидов и участников войны, родившиеся до 3 сентября 1945 года, получат выплату в размере 5 тыс. руб.

Кроме того, еще по 10 тыс. руб. предоставят награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда». При этом, согласно тексту документа, выплаты получат только граждане РФ, проживающие на территории страны. Средства на эти цели выделят из городского бюджета.

Также депутаты петербургского парламента отметили, что в скором времени планируют начать разработку городского закона о детях войны.

Полина Пучкова

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