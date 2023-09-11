Около Юнтоловского заказника построят многоэтажный квартал

Комиссия по генплану согласовала перевод в зоны высокоэтажной жилой застройки земельных участков, которые находится в Приморской районе Петербурга. Общая площадь участков составляет 933 га, следует из протокола заседания комиссии, опубликованного комитетом по градостроительству.

Все согласованные участки находятся в границах Арцеуловской аллеи, Легковой и Парашютной улица и проектируемого продолжения проспекта Авиаконструкторов. В действующей редакции документа большая часть обозначенной территории находится в функциональной зоне ЖМР — то есть участки зарезервированы под жилое строительство в будущем. Согласно решению комиссию, эти участки будут переведены в зону Ж4, высокоэтажной жилой застройки от девяти этажей. В этом же жилом квартале расположатся деловые, рекреационные зоны и зона транспортной инфраструктуры.

Заявителем выступила компании ООО «Технополе», которое занимается покупкой и продажей недвижимости. Согласно СПАРК, компания принадлежит Анне Персияновой и Юрию Чичояну, она зарегистрирована в 2018 году.

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