Конфликт замкнул круг

Азербайджан продолжает так называемую антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Военные действия в регионе начались 19 сентября в полдень. 27 человек погибли, сотни ранены, линия соприкосновения прорвана. Баку сначала называл их главной целью «восстановление конституционного строя», а затем полный вывод армянских военных из непризнанной республики и сложение полномочий местной администрации.

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Почему конфликт в регионе обострился сейчас? И как он может развиваться? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил со старшим аналитиком Международной кризисной группы Олегом Игнатовым:

«Во-первых, Армения и Азербайджан вели переговоры о подписании мирного договора. И в 2022 году Армения сделала заявление, что она признает территориальную целостность Азербайджана. После того, как Ереван пошел на этот шаг, переговоры затягивались, и фактически Армения требовала некие международные гарантии безопасности для диалога между армянским населением Нагорного Карабаха и Азербайджаном. Но эта формулировка Еревана интерпретировалась Баку как некий способ сохранить статус-кво в регионе. Потом были выборы президента в Нагорном Карабахе, и Армения их не осудила.

Как может дальше развиваться этот конфликт? Цель Баку состоит в том, чтобы установить контроль над Карабахом и начать его реинтеграцию в состав Азербайджана. Можно предположить, что если Армения ответит на эту военную операцию вторжением своих войск, то боевые действия расширятся и перейдут на территорию Армении. Азербайджан может попытаться разделить Армению на две части. И, наконец, мы видим, что есть и другие игроки, кроме Армении и Азербайджана — это Турция и Иран.

Турция — союзник Азербайджана. И между Анкарой и Баку есть военный договор. Если на Азербайджан осуществляется нападение, Турция должна вмешаться. Иран неоднократно заявлял, что он не заинтересован ни в каком изменении границ в регионе. То есть это может потенциально привести к расширению конфликта».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал азербайджанскую операцию в регионе «этнической чисткой», а также попыткой втянуть Ереван в масштабные военные действия. Но начинать их, по словам главы кабинета министров, страна не намерена.

Оппозиция после этого призвала отправить Пашиняна в отставку. В результате многотысячных протестов в столице республики более 20 человек были госпитализированы, в том числе правоохранители, сообщили в Минздраве Армении.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха может серьезно повлиять на позиции Никола Пашиняна внутри страны, отмечает директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян:

«Рейтинги Никола Пашиняна зашкаливали за 90%. А на прошедших выборах в Ереване правящая партия при 28% пришедших на участки набрала 30% с небольшим. То есть это имидж, это отношение к власти. Если говорить жестко, выступать с жесткой риторикой при той ситуации, которая сейчас сложилась, к чему это приведет? Вряд ли к повышению популярности, если азербайджанцы продолжат делать то, что они делают.

Поэтому это такой замкнутый круг. Если все так и будет продолжаться, рейтинг будет падать, но реально к изменению ситуации внутри и снаружи, это вряд ли приведет».

Ереван заявил, что принять меры по урегулированию конфликта должны в первую очередь российские миротворцы. В Москве сообщили, что военные находятся в постоянном контакте с армянской и азербайджанской сторонами. Не исключили в Кремле и переговоров на высшем уровне.

США и ЕС, тем временем, призвали прекратить военные действия. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь поддержал Баку. При этом еще несколько дней назад он предложил подключить к переговорам по Карабаху Анкару.

Однако оказать давление на Азербайджан сейчас вряд ли кто-то сможет, полагает эксперт берлинского центра Фонда Карнеги, который Минюст считает иноагентом, Кирилл Кривошеев:

«Российскую сторону о начале боевых действий предупреждали. Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию. Она сказала: да, действительно, сообщили за какие-то минуты до начала. Что можно сделать за минуты? Только придумать, как укрыться, чтобы не попасть под обстрел.

Теоретически, если у Москвы есть желание остановить то, что происходит, значит, нужно звонить Реджепу Тайипу Эрдогану и просить его как-то повлиять. Но Баку идет напролом. Сценарии развития событий на самом деле немного. Баку доходит до центра Степанакерта и берет под контроль правительственные здания, арестовывает руководство Нагорного Карабаха».

Обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе вскоре должна и Организация Объединенных Наций. Заседание Совета безопасности ООН назначено на 21 сентября. МИД Армении уже призвал его участников к «ясным и недвусмысленным шагам для прекращения агрессии». В Баку, в свою очередь, заявили, что, несмотря на военные действия, привержены мирной повестке с Арменией.

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Иван Хорушевский