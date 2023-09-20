В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с новым штаммом коронавируса на Кубани

В мире распространяется новый штамм SARS-CoV-2 — «пирола». В Роспотребнадзоре уже заявили, что он заразнее своего предшественника «омикрона». Однако в России, в том числе в Краснодарском крае, его пока не обнаружили, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Ситуация по заражаемости коронавирусной инфекцией стабильная. Показатели ниже всероссийских. Очагов и вспышек не зарегистрировано. Преобладает вариант "Омикрон". "Пирола" не регистрируется»,— сообщили в ведомстве.

Впервые штамм «пирола» был выявлен в июле в Дании. К августу он добрался уже до других европейских стран, США, Канады, Южной Африки и Таиланда. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечает, что штамм привлек внимание общественности, поскольку имеет много мутаций в геноме. Новый вариант ковида считают более заразным.

С 11 по 17 сентября в Краснодарском крае зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусом — 241 случай. Это на 51 больше, чем неделей ранее.

В России заболеваемость ковидом за прошедшую неделю выросла на 48%, до 11,5 тыс. случаев, а число госпитализаций — на 20%.

Татьяна Ручкина

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