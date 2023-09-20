Разработка челябинской компании увеличит срок службы газопоршневых станций

Группа компания МКС запустила на своей производственной площадке в Челябинске производство установок очистки, которые позволяют экономично и эффективно очищать поступающий в газопоршневые установки газ от загрязняющих частиц. За счет этого повышается срок службы газовых электростанций, сообщают в группе.

В МКС отмечают, что инженеры компании столкнулись с проблемой выхода газопоршневых установок на незапланированный ремонт из-за повреждений, вызванных наличием частиц мусора в природном газе. Они разработали инновационное техническое решение – установку «Циклон», состоящую из фильтров грубой и тонкой очистки.

«На сегодняшний день стандартные фильтры, установленные в системах газоснабжения, обычно обеспечивают улавливание частиц свыше 50 микрон, что не обеспечивает необходимую защиту двигателя ГПУ от воздействия механических частиц, поступающих с топливным газом»,— поясняют в МКС.

По словам директора группы Максима Загорнова, из-за санкций многие западные производители генерирующего оборудования ушли с рынка РФ, поэтому остро встал вопрос повышения срока службы имеющихся в наличии установок. «Сегодня в России около 36 тыс. объектов малой генерации. Поддержание безаварийной работы данных энергообъектов – одна из приоритетных задач российских инжиниринговых компаний»,— комментирует господин Загорнов.