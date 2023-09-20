По Белгородской области 19 сентября ударили 87 боеприпасами, сбито пять беспилотников

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию об ударах, нанесенных по гражданской инфраструктуре региона 19 сентября. Под обстрел попали четыре района и городских округа, жители не пострадали:

в Белгородском районе по Наумовке выпустили 15 артиллерийских снарядов, по Красному Хутору — четыре, по Журавлевке — пять. По одному беспилотнику сбито в селах Ближнее, Новая Деревня и Пушкарное, а также в поселке Майском;

в Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Долгое (23 попадания). В Вериговке упал и сдетонировал дрон-камикадзе;

в Краснояружском районе между селами Теребрено и Староселье разорвались пять снарядов, а на окраине Теребрена — еще два;

в Шебекинском округе три снаряда разорвались в Нижнем Березовом-Втором (в одном домовладении выбито окно, посечен забор, пострадали два автомобиля). В Батрацкой Даче сбит беспилотник самолетного типа. Округ массированно обстреливали из минометов: в селе Муром зафиксировано семь разрывов, в поселке Красном — пять, в хуторе Панков — четыре, в селе Середа — три, в селах Новая Таволжанка, Терезовка и Белянка — по два. Также по Белянке сброшено с беспилотника четыре осколочных боеприпаса.

Что происходит в Черноземье 20 сентября в связи с вводом войск России на Украину — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин