Футболист «Крыльев Советов» получил сотрясение мозга на матче с «Балтикой»

Полузащитник «Крыльев Советов» Егор Ушаков получил черепно-мозговую травму во время игры самарского клуба с «Балтикой». Игра прошла в минувший вторник, 19 сентября, в Калининграде. О травме игрока сообщил СМИ главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.
По словам главного тренера команды, после удара по голове во время игры Егора Ушакова госпитализировали. У него было диагностировано сотрясение мозга.
Позже медики отпустили игрока в отель. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.
«Крылья Советов» встретились с «Балтикой» в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась со счетом 1:2.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут у себя дома на «Солидарность Самара Арене». Они сыграют с «Сочи» в субботу, 23 сентября, в 15:00 (MSK+1). Матч пройдет в рамках 9 тура Мир РПЛ.
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