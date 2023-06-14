Футболист из Тольятти умер на футбольном матче

Капитан футбольной команды «Хали-Гали» Глеб Березовский скончался на матче в Тольятти во вторник, 13 июня. Это произошло во время игры любительской Тольяттинской футбольной лиги (ТФЛ) на стадионе «Труд». Об этом сообщает Тольяттинская футбольная лига.

Фото: Тольяттинская футбольная лига

«О точных причинах смерти пока неизвестно. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье»,— говорится в сообщении.

Глебу Березовскому было 29 лет. Прощание со спортсменом состоится в среду в 15:00 в Тольятти. Церемония пройдет в Похоронном доме № 1 на ул. Борковской.

Георгий Портнов