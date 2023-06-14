Футболист из Тольятти умер на футбольном матче

Капитан футбольной команды «Хали-Гали» Глеб Березовский скончался на матче в Тольятти во вторник, 13 июня. Это произошло во время игры любительской Тольяттинской футбольной лиги (ТФЛ) на стадионе «Труд». Об этом сообщает Тольяттинская футбольная лига.
«О точных причинах смерти пока неизвестно. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье»,— говорится в сообщении.
Глебу Березовскому было 29 лет. Прощание со спортсменом состоится в среду в 15:00 в Тольятти. Церемония пройдет в Похоронном доме № 1 на ул. Борковской.