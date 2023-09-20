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Мэрия Воронежа объявила аукцион на размещение 87 елочных базаров

Аукцион на размещение 87 елочных базаров объявила мэрия Воронежа. Общая начальная цена лотов (каждый объект площадью 20 кв. м выставляется отдельным лотом) составляет 536,2 тыс. руб., говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Базары будут размещены во всех районах города с 19 по 31 декабря 2023 года и с 19 по 31 декабря 2024 года. 36 точек продажи деревьев хотят открыть в Коминтерновском районе, 16 — в Левобережном, 12 — в Ленинском, десять — в Железнодорожном, восемь — в Советском, пять — в Центральном. Начальные цены контрактов варьируются от 3,8 тыс. до 10,5 тыс. руб.

Заявки на участие в аукционе подаются до 4 октября. Итоги будут подведены 24 октября.

В прошлом году в Воронеже работали 98 елочных базаров.

Алина Морозова

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