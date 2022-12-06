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С 19 декабря в Воронеже начнут работу 98 елочных базаров

Мэрия Воронежа сообщила о начале работы с 19 декабря на муниципальных территориях 98 елочных базаров. Они будут реализовывать «хвойную продукцию» до 31 декабря включительно.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Городские власти напомнили, что официальные елочные базары должны соответствовать требованиям к нестационарному торговому объекту – занимать площадь не более 20 кв. м, иметь типовое оформление, информационную вывеску о режиме работы и организационно-правовой форме, осуществляющего торговлю лица, прейскурант, мерную линейку для установления размера растений, упаковочный материал, книгу отзывов и предложений, средства пожаротушения.

С первого декабря в облцентре началась подготовка к оформлению главной площади к Новому году. В 2022 году оно посвящено 350-летию со дня рождения российского императора Петра I. По периметру площади Ленина уже установлено ограждение - более 300 турникетов, организован стационарный пункт охраны. По оценкам мэрии, элементов новогоднего оформления в этом году будет больше 400 с общим весом почти 115 тонн. Одним из новшеств этого года должна стать горка высотой более пяти метров. В целом на организацию новогодних праздников в облцентре из бюджета направлено более 65 млн руб.

Андрей Цветков

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