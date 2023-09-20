Высоко и надолго

Финансовый рынок России в очередной раз меняет правила игры. В пятницу ЦБ РФ заявил об очередном повышении ключевой ставки на один пункт. Чем это обернется для населения и как отразится на работе финансового сектора?



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено «Фианит-Ломбард» Фото: предоставлено «Фианит-Ломбард»

Весь финансовый рынок России ожидал новостей от Центрального Банка РФ. Повышение ставки было ожидаемо, об этом еще 1 сентября заявила Эльвира Набиуллина на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».

Эксперты, однако, предполагали, что ставка не вырастет сильно, так как для этого не было существенных оснований: уровень инфляции в этом году - на верхних прогнозных границах ЦБ, это 5–6,5%. То есть произошла своего рода донастройка ставки для стабилизации положения рубля.

Однако и такое повышение ставки предвещает изменения на финансовом рынке. Мы увидим, как подорожают кредиты и ипотека. Но есть и позитивный момент: ставка по вкладам также вырастет. Правда, не так высоко, как по кредитам.

Кредиты, в том числе ипотечные, подорожают. Получить дополнительные средства станет сложнее как бизнесу, так и населению. Ломбардам же, в отличие от других участников финансового рынка, отказали в отмене ограничений ПСК. Это означает, что ставки в ломбардах останутся на прежнем уровне, что может привести к снижению рентабельности бизнеса.

Не стоит негативно относиться к текущим изменениям. Ведь все мы помним февраль 2022 года, когда ЦБ внепланово повысил ключевую ставку c 9,5% до 20% годовых. Однако именно этот шаг поддержал финансовую стабильность и предотвратил неконтролируемый рост цен.

Станислав Боронин, генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард»