Reuters: глава Евросовета попросит Китай подтолкнуть Россию к миру на Украине

Председатель Евросовета Шарль Мишель на заседании Совбеза ООН обратится к Китаю с просьбой призвать Россию к прекращению боевых действий на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект выступления господина Мишеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Altaf Qadri, AP Фото: Altaf Qadri, AP

Заседание Совбеза пройдет сегодня, 20 сентября, в Нью-Йорке в рамках ежегодной Генассамблеи ООН. Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, на заседании Совбеза господин Мишель призовет участников к «справедливому миру в соответствии с Уставом ООН и его основными принципами, касающимися территориальной целостности и суверенности государств».

Затем председатель Евросовета обратится непосредственно к китайской делегации и скажет: «Как ответственные страны, давайте объединим усилия и убедим Россию прекратить эту преступную войну, от которой страдает так много людей». Ожидается, что на заседании Совбеза ООН китайскую делегацию представит вице-президент КНР Хань Чжэн.

2 марта 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить боевые действия и вывести войска с территории Украины. За резолюцию проголосовало 141 государство, против — пять, воздержалось — 35. Китай был среди воздержавшихся. В официальных заявлениях по поводу санкций Китай заявлял, что не поддерживает ограничительную политику против России, однако уже введенные меры будет соблюдать, чтобы защитить собственные компании.

Милена Костерева