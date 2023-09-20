Власти Красноярска планируют создать ОЭЗ портового типа на базе аэропорта

В Красноярском крае на базе транспортного узла вокруг международного аэропорта им. Хворостовского могут создать особую экономическую зону (ОЭЗ). Заявку на этот проект власти планируют подать в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Наш аэропорт находится в непосредственной близости от федеральной автомобильной магистрали, соединяющей Москву и Владивосток, Транссибирской железнодорожной магистрали и Енисея. Это само по себе создает естественные предпосылки для формирования транспортного хаба, возможно, даже с созданием особой экономической зоны портового типа. Схему мы уже прорабатываем, находимся во взаимодействии с Министерством экономического развития РФ», - заявил губернатор Михаил Котюков (цитата по ТАСС).

Глава региона уточнил, что в создании ОЭЗ уже есть предварительный интерес со стороны различных партнеров. Также Михаил Котюков отметил, что нужно учитывать «общероссийский разворот на Восток»

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что власти региона выступили с предложением создать портовую особую экономическую зону на базе аэропорта «Омск-Федоровка». По его словам, сейчас ведется вся необходимая работа, чтобы привлечь нужные суммы на этот проект.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев