В Омской области может появиться портовая ОЭЗ на месте недостроенного аэропорта

Власти Омской области выступили с предложением создать портовую особую экономическую зону на базе аэропорта «Омск-Федоровка», сообщил со ссылкой на врио губернатора региона Виталий Хоценко.

«И с президентом я этот вопрос обсуждал, и с председателем правительства России, нас все поддерживают. В программе эти средства не заложены, но мы сегодня работаем, чтобы добиться федерального финансирования на этот проект», - заявил глава региона (цитата по «Интерфакс»).

Врио губернатора также заявил, что Омску нужен новый аэропорт, поскольку действующий находится в городской черте. В связи с этим есть ограничения по этажности, что мешает развитию города. Также Виталий Хоценко отметил, что рядом с городским аэропортом «Омск-Центральный» находится заповедник «Птичья гавань», поэтому птицы являются угрозой для самолетов.

«Омск-Федоровка» находится в 27 км от Омска, его строительство было законсервировано в начале 1990-х. Сейчас на его месте находится комплекс недостроенных зданий.

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Александр Киселев