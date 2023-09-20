Пожар на складе ГСМ в Адлерском районе Сочи потушен

Пожар на складе горюче-смазочных материалов рядом с аэропортом Сочи ликвидирован, сообщил глава администрации города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

«Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 кв. м.»,— написал градоначальник.

Глава администрации Сочи также отметил, что пострадавших нет, аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме. Причину возгорания выясняют специалисты.

Напомним, утром 20 сентября на складе загорелся резервуар с дизельным топливом. В ликвидации огня были задействованы 60 человек и 15 единиц техники.

Анастасия Назарова