В Адлерском районе Сочи загорелся ревервуар с дизельным топливом

Утром 20 сентября в Сочи начался крупный пожар рядом с аэропортом в Адлерском районе, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Огонь охватил ревервуар с дизельным топливом. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным главы региона, сейчас площадь пожара составляет 96 кв.м. В ликвидации огня задействованы 60 человек и 15 единиц техники.

«Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются»,— написал губернатор Кубани.

Анастасия Назарова