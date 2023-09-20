Спикером абаканского горсовета переизбран единоросс Альберт Тупикин

Единоросс Альберт Тупикин вновь избран спикером абаканского городского совета. Первая сессия парламента столицы Республики Хакасия состоялась 20 сентября.

Накануне кандидатура господина Тупикина на этот пост накануне была утверждена региональным отделением «Единой России» (РО ЕР). Как сообщал «Ъ-Сибирь», по итогам выборов нового созыва, состоявшихся 8-10 сентября, ЕР получила 22 места из 29.

«Впереди у нас много совместной работы: строительство школ, детских садов, масштабная реконструкция Парка Победы и много других проектов»,— прокомментировал решение сессии секретарь РО ЕР Сергей Сокол.

Альберт Тупикин возглавляет горсовет с 2013 года. В новый состав муниципального парламента был избран от одномандатного округа №14, где набрал 1580 голосов (около 40%), намного опередив конкурентов.

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Валерий Лавский