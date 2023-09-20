Курского производителя металлоконструкций признали банкротом из-за долгов на 142 млн рублей

Арбитражный суд Курской области признал местное ООО «СМУ-46» банкротом. Сумма требований кредиторов составляет 142 млн руб., сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Конкурсным управляющим назначен Евгений Бондарев.

По данным Rusprofile.ru, ООО «СМУ-46» было зарегистрировано в Курске в 2017 году для производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 12 млн руб. Генеральным директором компании является Александр Потапов. Учредитель — Анна Фродитова. Выручка в 2020 году составила 475 млн руб., чистая прибыль — 2,8 млн руб., более поздние финпоказатели не раскрываются. «СМУ-46» исполняло два госконтракта на сумму 17,4 млн руб. Речь идет о поставке модульного тепличного комплекса для Курского государственного политехнического колледжа (16,9 млн руб. ) и металлопроката и сэндвич-панелей для «Курской биофабрики — фирмы "Биок"» (475,5 тыс. руб.).

С заявлением о признании «СМУ-46» банкротом в суд в августе 2021 года обратилась Федеральная налоговая служба. Заявленная сумма долга составляла 7 млн руб.

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Алина Морозова

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