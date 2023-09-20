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Липецкие отчимы и мачехи могут получить право на выплаты для родителей погибших военных

В Липецкой области отчимы и мачехи могут начать получать ежемесячную региональную выплату в размере 10 тыс. руб. как родственники погибших военных. Соответствующий законопроект разработал комитет по социальным вопросам облсовета. Документ будет рассмотрен на ближайшей сессии.

Чтобы стать получателями выплаты, отчим или мачеха должны проживать в Липецкой области и получать федеральную пенсию по потере кормильца, а также не менее пяти лет воспитывать и содержать пасынка или падчерицу, которые впоследствии погибли.

Ранее семьям липецких мобилизованных начали начислять две разовые выплаты, в сумме превышающие 50 тыс. руб.

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Алина Морозова

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