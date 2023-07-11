Беременные жены мобилизованных в Липецкой области получили право на единовременную выплату

В правительстве Липецкой области разработали две новые формы поддержки семей участников специальной военной операции. Так, беременные жены мобилизованных (со сроком не менее 180 дней) могут оформить единовременную выплату в размере 36,2 тыс. руб. Об этом в ходе брифинга 11 июля сообщила вице-губернатор Ольга Белоглазова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, правом на получение такой льготы уже воспользовались 34 жительницы области. Согласно второй мере, рассчитанной на семьи мобилизованных, на детей в возрасте до трех лет предусмотрена ежемесячная выплата в размере 15,5 тыс. руб. Материальную помощь уже направили на 207 детей региона. Семья может пользоваться поддержкой до окончательного возвращения отца с фронта.

По словам руководителем отделения социального фонда по Липецкой области Евгения Павлова, за полтора месяца работы в регионе фонда «Защитники Отечества» поступило 672 обращения. 597 гражданам уже оказана помощь. Большинство вопросов, как отметил господин Павлов, касались финансовой и юридической помощи. Сотрудники соцзащиты оказывают помощь мобилизованным и их семьям в решении таких вопросов, как оформление социальных выплат, с устройством детей в школу или детский сад, в организации присмотра и ухода за пожилыми членами семей.

«Мобилизованным, добровольцам и контрактникам период участия в СВО засчитывается в трудовой стаж в двойном размере. Кроме того, все участники спецоперации, которые пробыли в зоне СВО от одного года, могут рассчитывать на повышенную пенсию»,— напомнили в правительстве региона.

Какое внимание мобилизованным уделил липецкий губернатор Игорь Артамонов в ходе ежегодного отчета,— в материале «Ъ-Черноземье».

Елизавета Цветкова